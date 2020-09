Regierung beschließt Pensionserhöhung

Kommendes Jahr werden die Pensionen angehoben, wobei vor allem Personen mit kleinen Pensionen profitieren.

Kleine Pensionen werden um 3,5 Prozent angehoben

Der Kritik, dass die Senioren eigentlich in der Coronakrise nichts verloren haben, konterte Anschober damit, dass man die Generationen in dieser Situation "nicht auseinanderdividieren" sollte. Er sehe das genauso, pflichtete Blümel bei, etwas anderes wäre nicht gerecht gewesen, denn ein Drittel der Pensionisten profitiere auch nicht von der jüngsten Steuerreform. Letztlich solle die Erhöhung ja auch zur Kaufkraftsteigerung beitragen.

Beratung über Absicherung des Pensionssystem geplant

IHS-Chef Kocher skeptisch: "Druck auf Finanzierbarkeit"

IHS-Chef Martin Kocher sieht die Mittwoch von der Regierung beschlossene Pensionserhöhung skeptisch. Die Anpassung liegt in Summe über der Inflationsrate und kostet daher mehr als gesetzlich eigentlich vorgeschrieben. "Es erhöht natürlich weiter den Druck auf die langfristige Finanzierbarkeit", sagte Kocher am Mittwoch vor Journalisten. Bedenken kommen auch vom Vorsitzenden der Alterssicherungskommission der Regierung, Walter Pöltner.

"Es wird eine Pensionsreform geben müssen", betonte Kocher. Er warnte vor der "Illusion", das Pensionssystem durch eine immer stärkere Steigerung der Versichertenzahl finanzieren zu können. Dies sei in den letzten Jahren durch Zuwanderung und mehr Frauen am Arbeitsmarkt gelungen, aber: "Irgendwann werden wir sehen, dass die Demografie nicht mehr reichen wird. Dann ist es sehr spät für eine Reform."

"Nudging" soll zu späterem Pensionsantritt motivieren

Eigentlicher Zweck der Pressekonferenz war die Präsentation einer Studie über verhaltensökonomische Anreize im Pensionssystem. Das sogenannte "Nudging" setzt auf psychologische Tricks statt Verbote und will so zu einem bestimmten Verhalten motivieren - in diesem Fall zu einem späteren Pensionsantritt. So schlägt das IHS vor, künftig nicht nur auszuweisen, wie viel die Frühpension kostet, sondern auch, wie viel das Weiterarbeiten bis 68 bringen würde. Außerdem könnte die neutrale "Korridorpension" in "Abschlagspension" umbenannt werden. Und auf dem Pensionskontoauszug könnten mittels Software "gealterte" Fotos die Versicherten dazu motivieren, über zusätzliche Altersvorsorge nachzudenken.