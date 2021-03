Regierung berät am Montag über Corona-Maßnahmen

Am kommenden Montag wird erneut über die aktuelle Corona-Situation in Österreich beraten. Die Bundesregierung bespricht sich wie üblich mit Experten, Opposition und Landeshauptleuten.

Bis dahin will man die Zahlen noch genau beobachten, hieß es am Freitag aus dem Kanzleramt zur APA. Während SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner vehement vor weiteren Lockerungen warnt, und sogar für Verschärfungen plädiert und auch die Schulen nicht mehr ausnimmt, sind die NEOS für Öffnungen.

Öffnungen oder Schließungen geplant?

Die Bundesregierung lässt sich noch nicht in die Karten schauen, wie man weiter vorgeht. Zuletzt hatte man sich ja mit den Ländern darauf verständigt, allenfalls regionale Maßnahmen - in die eine wie die andere Richtung - zu setzen. Die Ampel-Kommission trat zuletzt für weitere Restriktionen ein, wenn sich die Zahl der Corona-Infektionen weiter "unkontrolliert" erhöht. Allerdings wurde in einer Stellungnahme am Donnerstagabend nach der wöchentlichen Sitzung eben auch auf die Option regionaler Maßnahmen hingewiesen.