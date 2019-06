Regenbogenparade 2019: Ring am Samstag 11 Stunden lang gesperrt

Am Samstag findet mit der Regenbogenparade der Höhepunkt der "EuroPride" in Wien statt. Der Ring wird deshalb für 11 Stunden gesperrt.

Regenbogenparade: Teilnehmer am Ring unterwegs



Ring gesperrt: Lieber mit den Öffis in die Innenstadt

"Am Samstag gilt der Tipp an die Autofahrer, den Ring und Franz-Josefs-Kai ebenso wie die 2-er-Linie möglichst zu meiden und großräumig zu umfahren. Staus auf den lokalen Ausweichstrecken werden erfahrungsgemäß vor allem am Nachmittag nicht ausbleiben. Wer in die Innenstadt will oder muss, sollte möglichst auf die öffentlichen Verkehrsmittel umsteigen. Sowohl am Donnerstag, Freitag und vor allem am Samstag wird es auf den Ringlinien und Autobuslinien in der City zu Umleitungen und Kurzführungen kommen. Der Betrieb der Vienna Ring Tram wird am Samstag ganztägig eingestellt. Auch an den anderen Tagen wird ab Demo- bzw. Laufbeginn die Ring Tram den Betrieb einstellen. Am besten, man weicht auf die U-Bahn-Linie U1, U2, U3 oder U4 aus", so ARBÖ- Verkehrsexperte Thomas Haider.