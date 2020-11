Regeln für die Kurzarbeit werden erneuert

Der November-Lockdown macht neue Regeln für die Kurzarbeit erforderlich. Diese dürften heute noch bekannt gegeben werden.

Für den November-Lockdown sind neue Regeln für die Kurzarbeit notwendig. Dem Vernehmen nach dürften diese noch heute bekanntgemacht werden, nachdem sich die Sozialpartner mit Arbeitsministerin Christine Aschbacher getroffen haben. Finanzminister Gernot Blümel und Wirtschaftskammerchef Harald Mahrer (alle ÖVP) hatten sich am Samstag positiv zu einer Einigung gezeigt. Ähnliches war am Sonntag von Arbeitnehmervertretern zu vernehmen. Fürs Homeoffice gibt es schon neue Regeln.

Kurzarbeit: Mitarbeiter könnten 10 Prozent arbeiten

Beim Homeoffice wurden angesichts der aktuell rasant steigenden Infektionszahlen mit Arbeitsministerin Aschbacher (ÖVP) im Einvernehmen mit den Sozialpartnern beschlossen, dass die ursprünglich bis Endes des Jahres befristete Pendlerpauschale und Erweiterung des Unfallversicherungsgesetztes im Homeoffice bis März 2021 verlängert werden. An und für sich arbeiten die Sozialpartner ja überhaupt an einem neuen Konzept für die Heimarbeit, aber das dauert noch.

"Die Möglichkeit im Homeoffice zu arbeiten ist in den letzten Monaten immer wichtiger geworden. Dadurch können wertvolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mobil oder von zuhause aus weiterarbeiten. Ich befürworte daher jede Maßnahme, die den Menschen und Unternehmern hilft in diesen schweren Zeiten weiterarbeiten zu können und den Wirtschaftskreislauf am Leben zu erhalten", so Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) zu den Verlängerungen.