Regelmäßiger Diebstahl: Reinigungskraft in Wien-Landstraße ertappt

In Wien-Landstraße wurde eine 46-jährige Reinigungskraft mittels einer Diebesfalle dabei ertappt, wie sie Bargeld von ihrem Arbeitgeber stahl. Dieser verdächtigte sie bereits seit geraumer Zeit, Wertgegenstände zu entwenden. Die Frau steht im Verdacht eine fünfstellige Summe gestohlen zu haben.

Ein Wiener hat seiner diebischen Putzfrau eine Falle gestellt, in welche die 46-Jährige am Dienstag auch prompt getappt ist. Der 51-Jährige hatte seine Börse, deren Geldscheine er zuvor abfotografiert hatte, offen hingelegt und so die Slowakin überführt, die sich auch tatsächlich daraus bediente, berichtete die Polizei am Mittwoch.