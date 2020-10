Rege Nutzung von Gratis-Coronatests bei Beherbergung und Gastro

Im Rahmen des Programms "Sichere Gastfreundschaft" für Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe wurden bislang knapp 299.000 Corona-Tests auf Kosten des Bundes durchgeführt.

Coronavirus- "Sichere Gastfreundschaft" bisher mit rund 300.000 Tests

Gratis-Coronatests: Meisten Gastro-Mitarbeiter in Wien angemeldet

Aktiv sind in ganz Österreich 21.133 Gastro-Mitarbeiter von 1.994 Gastrobetrieben für das Gratis-Testangebot angemeldet, die meisten davon in Wien (10.367 Mitarbeiter von 901 Betrieben). Im Burgenland wurden bisher in 151 Betrieben insgesamt 12.477 Tests durchgeführt, davon 1.006 in 44 Gastro-Betrieben. Aktiv angemeldet sind im östlichsten Bundesland insgesamt 180 Betriebe mit 2.864 Mitarbeitern.

Mobile Teams ermöglichen schnelle Testung vor Ort, Ergebnis per SMS

Im Burgenland sind vier mobile Testteams im Einsatz. Eines machte am Mittwoch auch Station im Landgasthof "Altes Brauhaus" in Frauenkirchen, dessen Mitarbeiter sich jede Woche testen lassen. Das Ganze gehe schnell: Ein mobiles Team baue in einem Extrazimmer das Labor auf, schilderte Wirt Daniel Hickel im APA-Gespräch. Bei jedem Teilnehmer wird der QR-Code, den man zugeschickt bekomme, eingescannt. Auch ein amtlicher Lichtbildausweis ist vorzuzeigen.

Test-Aktion vorerst bis Ende Oktober gefördert

"Solange man selber auch schaut, was man machen kann - dass man ein bisschen Distanz hält zu den Leuten, was natürlich in der Gastronomie nicht immer so leicht ist - muss man das eh ein bisschen entspannt sehen", so der Brauhaus-Wirt auf die Frage nach dem Umgang mit Corona. "Man kann natürlich in seinem privaten Umfeld, bei Einkaufen Gehen und so weiter schauen, dass man so vorsichtig wie möglich ist, genauso wie bei der Arbeit auch. Ausschließen kann man nie was, aber man kann halt sei Bestes dazu tun, dass man sich nicht ansteckt." Den Test - die Aktion ist vorerst bis Ende Oktober gefördert - hätte man auch gemacht, wenn man einen Teil dazu beitragen müsste, fügte er hinzu.