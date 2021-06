"Reden tut gut": Neue Hotline gegen Einsamkeit in Wien

"Reden tut gut" heißt das neue Gesprächsangebot an alle Wiener, die sich einsam fühlen. Das Projekt richtet sich dabei nicht nur an Pensionisten, denn das Problem der Einsamkeit gebe es "quer durch die Bevölkerung".

Das gemeinsame Projekt von Volkshilfe, Samariterbund und Pensionistenverband - erreichbar unter der Telefonnummer 01 35 844 - wurde am Donnerstag im Schweizerhaus gemeinsam mit dem Projektpartner HELP Mobile im Wiener Prater der Öffentlichkeit vorgestellt.

"Das Problem der Einsamkeit in einer Großstadt hat auch schon vor Corona existiert, gar keine Frage. Aber Corona hat das besonders verschärft und in den Vordergrund gerückt. Das war der Punkt, an dem wir uns überlegt haben, selbst Gesprächsangebote zu organisieren", erklärt Ex-Bürgermeister und nunmehriger Präsident der Volkshilfe Wien, Michael Häupl, die Entstehungsgeschichte dieser Kooperation.

Problem der Einsamkeit "quer durch die Bevölkerung"

48 Prozent aller Haushalte in Wien seien bereits Single-Haushalte, so Häupl weiter. "Selbst, wenn nur ein Drittel oder ein Viertel davon unter Einsamkeit leidet, dann muss man sich dessen annehmen. Denn es ist tatsächlich ein 'Leid', einfach einsam zu sein und das Gefühl zu haben, niemand hilft einem, niemand ist da für mich, ich kann mit niemandem reden - dem wollen wir entgegentreten. (...) 01 35 844 - das ist die Telefonnummer, die man anrufen kann, wenn man mit jemandem reden will - und wenn man nur Schmäh führen will, ist's auch recht."