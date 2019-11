Am Wochenende glühen in der Gösserhalle Wien die LAN-Kabel.

Am Wochenende glühen in der Gösserhalle Wien die LAN-Kabel. ©Red Bull pLANet one

Red Bull pLANet one: E-Sport-Event in der Gösserhalle Wien

Rocket League, CS:GO, PUBG und FIFA: In diesem Games kämpfen Österreichs beste Gamer um den Sieg beim Red Bull pLANet one von 8. bis 10. November 2019 in der Gösserhalle Wien.

Nach der Red Bull pLANet one Premiere 2018 mit 500 LAN-Teilnehmern und rund 1.500 Besuchern laufen die Planungen für das nächste Esports-Top-Event in Wien auf Hochtouren. Von 8. bis 10. November verwandelt sich die Gösserhalle Wien zum Treffpunkt der eSports und Gaming Community. Es werden auf den rund 5.000 m2 die Prozessoren und Glasfaserkabel glühen – und A1 sorgt mit einer 10 Gbit Leitung in die Gösserhalle Wien für eine atemberaubende Infrastruktur für die Wettkämpfe auf PCs und Konsolen.

Bei Red Bull pLANet one stehen vier klassische Turniere auf dem Programm, diese werden in den Games Rocket League, CS:GO, PUBG und FIFA, gehostet von FC Red Bull Salzburg, ausgetragen. Im „1 gegen 1“ oder Team-Modus spielen die Gamer um die Finali am Samstag auf der großen Esports-Bühne in der Gösserhalle Wien.

Alleskönner beweisen sich im "Red Bull pLANet one RoundUp"

Für die zweite Runde des Red Bull pLANet one hat Red Bull eine Turnier-Neuheit im Repertoire, die den Esportlern alles an Vielseitigkeit, Konzentration und Kondition abverlangen wird. Vergangenes Jahr feierte die „36h-Liga“ eine erfolgreiche und extrem spannende Premiere in Wien. Das innovative Konzept wurde für 2019 noch einmal weiterentwickelt zu „Red Bull pLANet one RoundUp“. In diesem herausfordernden Battle-Modus können die Esportler in acht Games wie Hearthstone, League of Legends, CS:GO, PUBG und TFT beweisen, dass sie in jedem Game auf einem Top-Niveau spielen. Spannung ist beim einzigartigen Battle-Format auf jeden Fall garantiert – und es warten auch attraktive Preise für jeden Teilnehmer, unter anderem von paysafecard und Sky X.