Red Bull Flugtag kehrt nach Wien zurück

Der Red Bull Flugtag kehrt nach neun Jahren Abstinenz dorthin zurück, wo alles begann. Am 26. September werden die beflügelte Piloten mit ihren selbstgebauten Flugobjekten in der Brigittenauer Bucht in Wien abheben.

40 Teams kämpfen mit ihren irrwitzigen Konstruktionen um die Gunst der Juroren und Zuschauer und werden den Wiener Luftraum im Tiefflug erkunden. Bis einschließlich 4. Juli können sich kreative Teams mit Skizzen ihrer bemannten Flugobjekte unter www.redbullflugtag.at für einen der 40 Boarding Pässe für das Event-Highlight bewerben.

Red Bull Flugtag: Back to the Roots in Wien

Nach über 100 Red Bull Flugtagen in 52 Ländern kehrt das Event heim nach Wien. Die Idee hinter dem Red Bull Flugtag ist einfach: Die Flugcrew steckt ihre ganze Kreativität in die Entwicklung eines selbstgebauten Fluggerätes und der Pilot setzt damit zum Abflug von einer sechs Meter hohen Rampe an. Die kurze Pre-Flight-Choreo zählt genauso zur Gesamtwertung wie die Kreativität des Flugobjekts und die Strecke, die bis zur Notwasserung zurückgelegt wird. Jetzt werden Leute gesucht, die mit ihrem Erfindergeist und ihren originellen Konstruktionen einer unvergesslichen Notwasserung in der Brigittenauer Bucht entgegenfiebern.

Überflieger gesucht

Bevor in den Pop-up Hangars, Werkstätten und Garagen getüftelt und geschraubt wird, gilt es für jede Crew, bestehend aus einem Piloten und drei Crewmitliedern, ihre kreative, lustige oder weltrekordträchtige Idee eines Fluggeräts zu Papier zu bringen. Denn beim Red Bull Flugtag erhalten nur 40 Konstruktionen eine Starterlaubnis für den Wiener Luftraum. Einsendeschluss für die Bewerbung und den Konstruktionsplan für das bemannte Flugobjekt ist der 4. Juli 2021.

Wird in Wien der Weltrekord geknackt?