Recruiting-Day: Austro Control sucht Fluglotsen und lockt mit Top-Gehalt

Die Austro Control sucht am Recruting-Day am 29. September wieder Fluglotsen. Das Gehalt während der Ausbildung beträgt 1.500 Euro brutto. Das Einstiegsgehalt bei der Austro Control liegt bei 5.000 Euro brutto.

Wer sich zum Job Fluglotse informieren will und einen virtuellen Blick hinter die Kulissen der Flugsicherung machen möchte, der kann das beim Online-Recruiting-Days von Austro Control am 29. September tun.

Besuch der Fluglotsen im Tower

Wer sich diesen herausfordernden und abwechslungsreichen Job zutraut, hat am 29. September wieder online die Möglichkeit, sich direkt bei Austro Control zu informieren. Dabei besucht man die Fluglotsen im Tower der Austro Control, in der An- und Abflugkontrolle oder im Area Control Centre. Gespräche über die Ausbildung und den Berufsalltag runden das Programm des Online-Recruiting-Days ab.