Rechtspopulisten-Allianz: FPÖ sendet keinen Vertreter

Am Montag wird die FPÖ keinen Vertreter zur europäischen Rechtspopulisten-Allianz entsenden. Teil der Allianz werden sie dennoch sein.

Die FPÖ wird zur Präsentation der europäischen Rechtspopulisten-Allianz am Montag in Mailand keine Vertreter entsenden. “Es war nie terminlich geplant, dass wir an dieser Pressekonferenz teilnehmen”, sagte ein FPÖ-Sprecher am Donnerstag zur APA. “Aber wir werden selbstverständlich Teil dieser Allianz sein.”