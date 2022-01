SPÖ, NEOS und Grüne sprachen sich für einen Rechtsanspruch auf Kinderbetruung aus.

Immer noch sind mehr Väter als Mütter mit Kindern unter 15 Jahren erwerbstätig (der Unterschied belief sich 2020 auf 23,9 Prozentpunkte) und viel mehr Mütter (75,5 Prozent) als Väter (8,3 Prozent) arbeiten in Teilzeit. Das geht aus dem Bericht "Familien in Zahlen 2021" des Österreichischen Instituts für Familienforschung hervor. SPÖ, NEOS und Grüne sprachen sich nun für einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung aus, der Abhilfe schaffen soll.

Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung gefordert

Immer noch würden viele Frauen in Teilzeit arbeiten

Für die Oppositionsparteien SPÖ und NEOS reicht das jedoch nicht. Dass immer noch sehr viele Frauen in Teilzeit arbeiten und dadurch weniger Einkommen und Pension erhalten, ist für SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner ein "frauenpolitischer Misserfolg, den die Bundesregierung ganz klar zu verantworten hat." Schuld an der hohen Teilzeitquote seien fehlende Kinderbetreuungsplätze, die SPÖ pocht in einer parlamentarischen Petition deshalb auf den Ausbau der Kinderbetreuung. "Der Rechtsanspruch auf einen ganztägigen gratis Kinderbetreuungsplatz ist längst fällig", sagte Holzleitner in einer Aussendung. Mindestens eine Milliarde für den Ausbau der Kinderbetreuung - "nicht nur als Einmalzahlung, sondern auch fortgeschrieben" - forderte sie auch im Ö1-Mittagsjournal.