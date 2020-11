Rechte Wienzeile ist ab Montagabend gesperrt

In der Nacht von 16. auf 17. November 2020 wird die Rechte Wienzeile auf einer Länge von rund 250 Metern für den Verkehr gesperrt. Der Grund sind Bauarbeiten der Wiener Netze im Stationsbereich Pilgramgasse.

Bus 12A wird umgeleitet

Der 12A in Fahrtrichtung Eichenstraße und die Nachtbuslinie N60 fahren jeweils ab Betriebsbeginn am Dienstag, den 17. November abgelenkt über die Schönbrunner Straße/Pilgramgasse. Die 12A-Station Pilgramgasse auf der Rechten Wienzeile wird aufgrund der Bauarbeiten aufgelassen. Der 12A hält weiterhin bei der Haltestelle Margaretenplatz/Schönbrunner Straße, von der Fahrgäste fußläufig die U4-Station Pilgramgasse gut erreichen. Der N60 erhält eine neue Haltestelle in der Pilgramgasse.