"Realistische Vorgaben" für Kulturbetrieb gefordert

Die heimische Kulturszene hat isch an die Politik gewandt. Gefordert werden "realistische Vorgaben" zur Wiederaufnahme des Kulturbetriebs.

Mit einem eindringlichen Appell hat sich die heimische Kulturszene am Mittwoch an die Politik gewandt. In einem offenen Brief, der bisher u.a. von Karl-Markus Gauß, Karl Markovics, Renate Welsh oder Marlene Streeruwitz unterzeichnet wurde, werden konkrete Forderungen wie etwa "realistische Vorgaben und Bedingungen mit fixen Datumsangaben" zur Wiederaufnahme des Kulturbetriebs gestellt.