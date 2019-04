Razzien in OÖ, Salzburg und Wien: Finanzpolizei beschlagnahmt illegale Glücksspielgeräte

Die Finanzpolizei führte vergangene Woche Razzien in Oberösterreich, Salzburg, Wien und dem Burgenland durch. Dabei konnten 100 illegale Glücksspielgeräte beschlagnahmt werden.

Die Finanzpolizei hat bei Razzien in Oberösterreich, Salzburg, Wien und dem Burgenland insgesamt 100 illegale Glücksspielgeräte sichergestellt werden, berichtete Staatssekretär Hubert Fuchs (FPÖ) am Mittwoch. Die Aktion fand am vergangenen Donnerstag und Freitag in insgesamt 14 Lokalen statt. Dabei kamen zwölf Teams mit 62 Mitarbeitern zum Einsatz.