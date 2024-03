Rausschmiss aus Wiener Tankstelle: 30-Jähriger zuckte aus

Kurz vor Mitternacht bekamen es Polizisten am Donnerstag in einer Tankstelle in Wien-Meidling mit einem aggressiven 30-Jährigen zu tun. Es klickten die Handschellen.

Beamte der Bereitschaftseinheit Wien befanden sich am 29. Februar in einer Tankstelle in Wien-Meidling, als gegen 23.30 Uhr ein 30-Jähriger diese betrat und sehr aufbrausend war. Ein Mitarbeiter machte den Mann darauf aufmerksam, dass er ein Hausverbot hat. Daraufhin wurde der 30-Jährige aggressiv gegenüber dem Tankstellenmitarbeiter und beschimpfte die Beamten. Nach mehrmaligen Aufforderungen verließ der Österreicher nach einiger Zeit die Tankstelle.

Attacke auf Polizisten: Festnahme in Wien-Meidling