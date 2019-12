Rauferei in Wiener Disco: Zwei Polizisten bei Festnahme verletzt

In Wien-Leopoldstadt kam es in der Nacht auf Sonntag zu einer Rauferei in einer Disco. Als die Polizei eintraf, attackierte ein 23-Jähriger einen Beamten mit einem Faustschlag.

Nach einer Rauferei in einer Diskothek in Wien-leopoldstadt hielt ein Security-Mitarbeiter mehrere Personen an und verständigte die Polizei. Als die Beamten eintafen, um den Sachverhalt zu klären, schlug ein 23-jähriger österreichischer Staatsbürger einem Polizisten mit der Faust ins Gesicht

Bei der anschließenden Festnahme wehrte sich der Mann, sodass er zu Boden gebracht werden musste. Dabei verletzte sich ein zweiter Polizist im Handbereich. Beide Beamte konnten ihren Dienst weiter fortsetzen.