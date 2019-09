Rauferei in Wien-Donaustadt: Polizist verletzt

In der Nacht auf Sonntag kam es zu einer Rauferei in Wien-Donaustadt. als Polizisten die Situation klären wollten, ging einer der Beteiligten auf einen Beamten los.

Gegen 2.50 Uhr wurde die Polizei zu einer Rauferei am Dr.-Adolf-Schärf-Platz bei einem Imbisstand in Wien-Donaustadt gerufen. Bei der Auseinandersetzung, an der bis zu fünf Personen beteiligt waren, dürfte einmal mehr reichlich Alkohol im Spiel gewesen sein.