Rauferei am Wiener Rennbahnweg: Zeugin mit dem Umbringen bedroht

Wegen eines Streits am Rennbahnweg in Wien-Donaustadt musste am Mittwoch die Polizei ausrücken. Eine Zeugin soll dabei mit dem Umbringen bedroht worden sein.

Am Mittwoch zur Mittagszeit verständigten Zeugen die Polizei wegen einer Körperverletzung. Zwei Männer (48 und 38 Jahre alt) sollen am Rennbahnweg in Wien-Donaustadt lautstark miteinander gestritten haben, wobei ein Dritter (64) dazwischen gegangen und einen der Männer geschlagen haben soll.

Zeugin mit dem Umbringen bedroht

Eine Zeugin, die den Streit zu schlichten versuchte, soll dabei vom 38-Jährigen mit dem Umbringen bedroht worden sein. Die Beamten konnten die Lage beruhigen und nahmen den 38-jährigen Österreicher wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung vorläufig fest. Der 64-jährige Tatverdächtige wurde wegen des Verdachts der Körperverletzung angezeigt.