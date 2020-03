Raufbolde attackierten sich in Wien-Brigittenau

Am Montag eskalierte ein Streit zwischen zwei Männern in Wien-Brigittenau. Die verletzten Streithähne attackierten sich sogar, als sie zur Behandlung im Krankenhaus waren.

Im Zuge eines länger anhaltenden Familienstreits in der Adalbert-Stifter-Straße in Wien-Brigittenau ist es am 16. März gegen 18.15 Uhr zu einer gegenseitigen Körperverletzung auf offener Straße gekommen. Beide Männer begaben sich unabhängig voneinander zur Behandlung ihrer Verletzungen ins Krankenhaus.