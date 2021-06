Rauchwolke über Wien-Donaustadt stammte von Sperrmüllbrand

Ein Sperrmüllbrand beim ehemaligen Rinterzelt in Wien-Donaustadt sorge in der Nacht auf Mittwoch für Aufregung. Die Rauchwolke war weithin sichtbar, die Feuerwehr konnte den Brand nach drei Stunden löschen.

Ein Brand von in sogenannten Müllbunkern auf freier Fläche gelagertem Sperrmüll beim Standort des ehemaligen Rinterzelts in der Percostraße im Wiener Bezirk Donaustadt hat in der Nacht auf Mittwoch für Aufsehen gesorgt. Feuer und Rauch waren weithin sichtbar, daher gingen zahlreiche Meldungen beim Notruf ein. Das berichtete ein Sprecher der Feuerwehr, die mit 14 Fahrzeugen ausrückte. Die Löscharbeiten dauerten rund drei Stunden bis nach Mitternacht.