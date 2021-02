Raucher sollen nur mehr eine Stange Zigaretten aus EU-Ländern einführen dürfen

Bisher durften Raucher vier Stangen Zigaretten aus einem EU-Land einführen. Am Montag hat Trafikatenobmann Prirschl jedoch eine SEnkung gefordert.

Trafikantenobmann Josef Prirschl ist für eine deutliche Absenkung der Tabak-Freimengen, also jener Mengen an Zigaretten, die Reisende ohne Abgabeverpflichtungen aus einem anderen EU-Land nach Österreich einführen dürfen. Statt bisher vier Stangen (800 Stück Zigaretten) sollen Raucher und Raucherinnen nur noch eine Stange (200 Stück) aus einem EU-Land mitnehmen können, fordert der Trafikantenvertreter am Montag.