Rauchentwicklung in Wiener Lokal: Ermittlungen laufen

Am Dienstag kam es in einem Lokal in Wien-Meidling zu einem Polizei- und Feuerwehreinsatz wegen eines vermeintlichen Brandes. An der Adresse gab es zuletzt bereits öfters Einsätze.

Polizisten wurden am 19. September gegen 16.25 Uhr aufgrund eines vermeintlichen Brandes in einem Geschäftslokal in der Steinbauergasse in Wien-Meidling alarmiert.

Nach Rauch in Wiener Lokal: Vorsatztat nicht ausgeschlossen

Vor Ort gab es laut den Einsatzkräften jedoch keinen Brand, lediglich eine Rauchentwicklung. Die Berufsfeuerwehr Wien konnte den Rauch bekämpfen. Bei dem Vorfall wurden keine Personen verletzt.