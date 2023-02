Rauch will Covid-Abwassermonitoring erhalten

Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) ortete bei einer Pressekonferenz in der Nationalen Referenzzentrale für Covid-Abwassermonitoring in Innsbruck "wichtige Wachtürme um die Coronazahlen im Blick zubehalten".

Rauch hält an Covid-Abwassermonitoring fest

Das betonte auch Herbert Oberacher, wissenschaftlicher Leiter des Projektes am Institut für Gerichtliche Medizin der Medizin-Uni Innsbruck. "Wir sehen uns in unseren Laboren die Gesamtbelastung genau so an, wie die Mutationen und Veränderungen", sagte er. Die daraus resultierenden Ergebnisse und Berichte würden dann schließlich an Corona-Kommissionen weitergegeben und werden weiterhin auf Länder- und Bundesebene auf Dashboards sichtbar gemacht, erklärte Oberacher.