Rauch kritisiert ÖVP-Rückzieher bei EU-Erklärung zu sozialen Rechten

Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) kritisiert erneut den Regierungspartner ÖVP dafür, dass Österreich eine EU-Erklärung zu sozialen Rechten nicht unterschrieben hat.

Die rechtlich unverbindliche, sogenannte La Hulpe-Deklaration wurde am Dienstag in der gleichnamigen belgischen Stadt verabschiedet. Weil die ÖVP der Erklärung aber nicht zustimmen wollte, konnte Rauch nicht im Namen Österreichs unterschreiben.

ÖVP zieht Zustimmung zurück: Rauch kritisiert Vorgehen

"Die ÖVP [hat] ihre ursprüngliche Zusage zurückgezogen und sich wieder einmal dem Druck der Wirtschaftslobby gebeugt. Ich halte das für antieuropäisch, kurzsichtig und peinlich", drückte Rauch seinen Ärger auf der Online-Plattform X aus. Das ÖVP-geführte Wirtschaftsministerium unter Martin Kocher bestätigte den Dissens bereits am Montag, stellte eine vorherige Zustimmung aber in Abrede.

La Hulpe-Deklaration: Blaupause für EU-Sozialpolitik

An der Konferenz in La Hulpe nahmen neben den EU-Sozialministerinnen und -ministern auch Vertreterinnen und Vertreter der EU-Kommission, des EU-Parlaments sowie von Arbeitnehmer- und -geberverbänden teil. Die Erklärung soll eine Blaupause für die EU-Sozialpolitik der kommenden Jahre sein. In letzter Minute hätten Wirtschaftsverbände aber gegen den vereinbarten Text lobbyiert, sagte Rauch bereits am Montag.