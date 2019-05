Rauch in der U6: Komplikationen im Frühverkehr

Am Donnerstag kam es zu Komplikationen im Frühverkehr im öffentlichen Verkehr. In der U-Bahn-Station Längenfeldgasse bemerkte ein Fahrer in der U6 Rauch.

Eine Rauchentwicklung in der U-Bahn-Station Längenfeldgasse in Wien-Meidling hat am Donnerstag zu Komplikationen im Frühverkehr geführt. Laut Wiener Linien hat gegen 8.10 Uhr ein Fahrer den Rauch in seiner Bahn bemerkt, der betroffene Zug der Linie U6 wurde dann abtransportiert. Um 8.30 Uhr wurde der Betrieb wieder aufgenommen, verletzt wurde niemand. Grund für die Rauchentwicklung dürfte laut Polizei ein Kabelbrand gewesen sein. In der U-Bahn-Station verkehrt sowohl die Linie U4 als auch die U6.