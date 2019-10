Raubversuch: Taxilenker in Wien-Döbling mit Messer bedroht

In Döbling kam es in der Nacht auf Mittwoch zu einem versuchten Raub in einem Taxi. Ein Fahrgast bedrohte den Taxifahrer plötzlich mit einem Messer und forderte seine Geldbörse.

Ein 32-jähriger Mann bedrohte Mitwochfrüh gegen 1 Uhr von der Rückbank eines Taxis aus den Lenker mit einem Messer und verlangte seine Geldbörse.

Taxiräuber rasch gefasst: Festnahme