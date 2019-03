Raubversuch mit Schusswaffe in Wien-Ottakring: Hinweise erbeten

Anfang Februar ereignete sich am Stillfriedplatz in Wien-Ottakring ein Raubversuch mit einer Schusswaffe in einem Café. Die Polizei bittet nun um Hinweise zum Täter.

Am 3. Februar 2019 betrat ein noch unbekannter Täter gegen 19:35 Uhr ein Café am Stillfriedplatz in Wien-Ottakring. Der Mann zog nach dem Betreten eine Schusswaffe – vermutlich eine Leuchtpistole – aus dem Hosenbund und bedrohte einen Angestellten. Er sprach die Forderung nach Bargeld in englischer Sprache aus.

Der Angestellte konnte nach einem kurzen Wortwechsel in das Hinterzimmer flüchten und verständigte dort die Polizei. Der Täter verließ in der Zwischenzeit ohne Beute das Lokal. Aufgrund einer Videoüberwachung konnte ein Foto des Tatverdächtigen gesichert werden.