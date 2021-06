Raubversuch in Wien-Meidling: Vier Jugendliche ausgeforscht

Im März sollen vier Jugendliche versucht haben, einen 15-Jährigen auszurauben. Nun konnte die Polizei die Verdächtigen im Alter von 13 bis 16 Jahren ausforschen.

Vier Jugendliche, die im März in einem Hinterhof in Wien-Meidling einen 15-Jährigen ausrauben wollten und mit einem Messer sowie einer Schreckschusspistole bedroht hatten, sind nun ausgeforscht. Die Polizei kam den Verdächtigen im Alter von 13 bis 16 Jahren, von denen zwei zum Zeitpunkt der Tat noch unmündig waren, im Zuge von umfangreichen Ermittlungen auf die Schliche, so die Exekutive am Dienstag.