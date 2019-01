Raubverdacht in Wien-Döbling: Fahndung nach Tatverdächtigen

Am 14. Jänner sollen mehrere Männer einer Frau die Handtasche geraubt haben und anschließend mit ihrer Bankomatkarte Zahlungen getätigt haben. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zwischen 15 und 15.30 Uhr sollen mehrere Männer in Wien-Döbling in der Sollingergasse 9 die Handtasche geraubt haben. Sie sollen ihrem Opfer die Tasche entrissen und anschließend mit ihrer Bankomatkarte diverse Zahlung in Geschäften getätigt haben.