Raubüberfall mit Messer in Wien-Meidling: Polizei sucht Täter

Bereits Mitte August kam es zu einem Überfall auf ein Geschäft in der Schönbrunner Straße in Wien-Meidling. Mit vorgehaltenem Messer bedrohte ein Mann eine Verkäuferin und bediente sich aus der Kasse.

Am 19. August 2019 gegen 13 Uhr betrat ein unbekannter Mann ein Geschäft in der Schönbrunner Straße und verwickelte eine Angestellte in ein Verkaufsgespräch. Daraufhin folgte er der Verkäuferin zum Kassenbereich.