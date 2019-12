Raubüberfall in Wien-Leopoldstadt scheiterte: 41-Jähriger festgenommen

Am Montag wollte ein 41-Jähriger einem Passanten in der Oberen Donaustraße das Handy und Bargeld stehlen. Die Polizei nahm den Mann fest.

Ein 41-Jähriger versuchte am 16. Dezember gegen 19.40 Uhr in der Oberen Donaustraße seinem Opfer das Handy aus der Hand zu entreißen. Als ihm dies nicht gelang, stellte sich der Beschuldigte dem Opfer in den Weg und forderte die Herausgabe von Bargeld. Dabei täuschte er das Ziehen einer Waffe vom hinteren Hosenbund vor.