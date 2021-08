Raubüberfall auf Post-Filiale in Wien-Floridsdorf

In Wien-Floridsdorf sucht gerade ein Polizeigroßaufgebot nach den Tätern eines Raubüberfalles auf eine Postfiliale. Auch ein Polizeihubschrauber ist im Bereich der Pragerstraße unterwegs.

Ein bewaffneter Mann hat am Montag eine Postfiliale in Wien-Floridsdorf überfallen. Die Tat verübte er gegen 9.00 Uhr bei einer Niederlassung in der Pragerstraße. Laut ersten Informationen der Wiener Polizei wurde niemand verletzt. Der Räuber soll es auf die Handkassa in der Filiale abgesehen haben. Ob er Geld erbeutet hat, war vorerst unklar.