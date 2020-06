Raubüberfall auf eigenen Vater beauftragt: Prozess in wien

Weil er seiner Tochter den Geldhahn zudrehte, wurde ein Wiener Lokalbetreiber vergangenen Dezember Opfer eines brutalen Raubüberfalls. Die 22-Jährige soll die Tat in Auftrag gegeben haben und muss sich nun vor Gericht verantworten.

Am Freitag steht eine 22-jährige Frau vor dem Wiener Straflandesgericht, weil sie im Dezember 2019 gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten und einem Freund in Hietzing ihren Vater abgepasst, geschlagen und beraubt haben soll.

Der Mann, ein vermögender Unternehmer, der in der Wiener Innenstadt einen Gastro-Betrieb leitet, hatte zuvor die Zahlungen an die Tochter eingestellt.

Prozess um brutalen Raubüberfall auf eigenen Vater in Wien

Der Freund der 22-Jährigen schlug mit einer 40 Zentimeter langen Eisenstange, die er laut Anklage eigens dafür in einem Baumarkt erworben hatte, auf den Mann ein, nachdem dieser eine Aktentasche mit mehr als 29.000 Euro am Beifahrersitz seines Pkw abgelegt hatte. Mit dem Geld wollte der Gastronom in sein Geschäft in der Innenstadt fahren.