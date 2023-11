Raubüberfall auf Bankfiliale in Wien-Hernals: Täter auf der Flucht

Dienstagmittag kam es in Wien-Hernals zu einem Raubüberfall in einer Bankfiliale.

Der bislang unbekannte Täter betrat gegen 13.15 Uhr die Bankfiliale in der Wiener Jörgerstraße, legte ein Stück Papier mit der Aufforderung, Geld herauszugeben, auf den Banktresen und hob seinen Pullover, um dem Bankangestellten eine mutmaßliche Schusswaffe, die er in seinem Hosenbund aufbewahrte, zu zeigen. Der Bankangestellte übergab dem Tatverdächtigen daraufhin Bargeld. Der Mann steckte das Geld in eine schwarze Tasche und verließ die Filiale. Es wurde niemand verletzt.