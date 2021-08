Raubserie in Wien: Männergruppe soll in einer Nacht mehrfach zugeschlagen haben

Eine Männergruppe auf Fahrrädern soll in der Nacht auf Sonntag mehrere Male bei Rauben ihr Unwesen getrieben haben. Mehrere Personen büßten ihre Wertsachen ein, eines der Opfer erlitt schwere Kopfverletzungen.



Eine Gruppe von mehreren Männern auf Rädern wird nach drei Überfällen innerhalb kurzer Zeit in Wien gesucht. Beim ersten Zwischenfall am Sonntag gegen 3.30 Uhr wurde ein 38-Jähriger am Schubertring in der Innenstadt schwer am Kopf verletzt. Um 3.50 Uhr wurde ein junges Pärchen im Stadtpark mit Messern bedroht und ebenfalls um Wertsachen erleichtert. Eine anonyme Person berichtete der Polizei zudem von einem gescheiterten Raub gegen 5.00 Uhr am Columbusplatz in Favoriten.