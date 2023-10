Ein Räuber schlug und würgte einen 37-Jährigen in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus auf offener Straße.

Ein Räuber schlug und würgte einen 37-Jährigen in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus auf offener Straße. ©APA/HELMUT FOHRINGER (Sujet)

Ein Räuber schlug und würgte einen 37-Jährigen in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus auf offener Straße. ©APA/HELMUT FOHRINGER (Sujet)

Räuber trat und würgte 37-Jährigen auf offener Straße in Wien

Am Dienstagabend gegen 03.45 Uhr attackierte ein 35-Jähriger in der Ullmannstraße in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus einen 37-Jährigen mit Schlägen und Tritten. Der Täter durchwühlte die Tasche des Opfers und würgte dieses.

Ein 37-jähriger Mann wurde auf offener Straße angegriffen und seine mitgeführte Tasche durchwühlt. Der mutmaßliche Täter ist ein 35-jähriger rumänischer Staatsangehöriger. Die Polizei wurde von einem Zeugen verständigt und traf am Tatort ein. Zu diesem Zeitpunkt kniete der Verdächtige über dem Opfer und hatte seine Hände um dessen Hals gelegt. Als der Täter die Polizisten bemerkte, ließ er von seinem Opfer ab.

Räuber trat und würgte 37-Jährigen in Wien-Fünfhaus

Der Verdächtige wurde vorläufig in Gewahrsam genommen. Ein Alkoholtest, den der 35-Jährige durchführte, ergab einen Wert von 1,3 Promille. Zudem begleitete der Verdächtige zwei Hunde, die von Polizeibeamten der Hundeeinheit beschlagnahmt und an das Tierquartier übergeben wurden. Während der Befragung zeigte sich der Verdächtige nicht geständig. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.