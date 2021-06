Raub und Körperverletzung in Ottakring: Wiener Polizei fahndet nach Täter-Duo

Ende Mai kam es in der Friedmanngasse in Wien-Ottakring zu einem Raub zweier unbekannter Männer an einem anderen Mann. Das Opfer wurde dabei verletzt und seiner Geldbörse beraubt. Die Wiener Polizei bittet um Hinweise.

Zwei bislang unbekannte Männer sollen am 28. Mai 2021 gegen 23:45 Uhr in der Friedmanngasse im Bezirk Ottakring einen Mann in einen Hauseingang gestoßen und Geld gefordert haben. Das Opfer verweigerte dies, woraufhin es von einem der Unbekannten von hinten umklammert wurde, während der zweite Täter die Geldbörse des Opfers mit Bargeld im oberen zweistelligen Eurobereich an sich brachte und flüchtete.

Mann von einem der Räuber mit Schnittwunde verletzt

Das Opfer konnte sich aus der Umklammerung befreien und versuchte, einen der bislang unbekannten Täter zu verfolgen. Dabei wurde das Opfer von Passanten auf eine ca. 20 Zentiemeter lange, tief klaffende Schnittwunde im Bereich des Oberschenkels aufmerksam gemacht. Diese dürfte ihm bei der Umklammerung zugefügt worden sein.

Lichtbild der Täter: Wiener Polizei bittet um Hinweise