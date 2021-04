Raub-Opfer erkennt Täter in Wien-Leopoldstadt wieder

Eine 28-jährige Frau alarmierte Montagabend die Wiener Polizei, nachdem sie einen Mann wieder erkannt hatte, der sie Ende März in ihrer eigenen Wohnung brutal überfallen und ausgeraubt hat.

Polizisten des Stadtpolizeikommandos Brigittenau konnten am Montag gegen 21 Uhr nach dem Hinweis der Frau einen 29-jährigen Slowaken in einem Stiegenhaus in der Leopoldsgasse im zweiten Wiener Gemeindebezirk anhalten und vorläufig festnehmen. Der Mann soll am 29. März 2021, nachdem sie die Wohnungstüre geöffnet hatte, in ihre Wohnung eingedrungen sein.