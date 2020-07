Raub nach Drogen-Deal in Wien-Meidling: Fahndung nach Tatverdächtigem

Bereits im Februar kam es in Wien-Meidling zu einem Raub durch zwei unbekannte Täter. Nun liegen Lichtbilder zur Fahndung nach einem der mutmaßlich beteiligten Männer vor.

Der auf den Lichtbildern ersichtliche Mann steht im Verdacht, mit einem weiteren Mann am 16. Februar 2020 gegen 21:30 Uhr in der Vivenotgasse in Wien-Meidling einen Raub begangen zu haben.