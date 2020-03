Raub in Wiener Lokal: Verdächtiger ausgeforscht

Am 12. März kam es zu einem brutalen Raub in einem Lokal in Wien-Meidling. Nun konnte der mutmaßliche Täter ausgeforscht werden.

Gegen 19.45 Uhr kam es in einem Lokal in der Steinbauergasse in Wien-Meidling zu einem Streit unter Gästen. Ein vorerst unbekannter Täter fordertet dabei von seinem Opfer Bargeld und verletzte sein Gegenüber mit Faustschlägen und Fußtritten schwer. Anschließend flüchtete der Mann mit der Beute aus dem Lokal.

Wien-Meidling: Mutmaßlicher Täter ausgeforscht

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die Amtshandlung übernommen. Dabei konnten Spuren und eine Videoauswertung sichergestellt werden. Ein 28-Jähriger konnte ausgeforscht werden. Er wurde angezeigt.