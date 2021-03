Raub in Wiener Juweliergeschäft: Fahndung nach drei unbekannten Tätern

Am Donnerstag sollen drei unbekannte Männer einen Raub in einem Wiener Juweliergeschäft in der Favoritenstraße verübt haben. Sie konnten in unbekannte Richtung flüchten. Eine Fahndung läuft.

Gegen 9 Uhr sollen drei bislang unbekannte Männer vier weibliche Angestellte in Wien-Favoriten mit zwei Faustfeuerwaffen bedroht haben. Nachdem sie zahlreiche Preziosen an sich gerafft hatten, flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die Frauen erlitten einen Schock, blieben aber unverletzt. Zum Zeitpunkt des Überfalls waren keine Kunden im Geschäft.

Fahndung nach unbekannten Tätern läuft

Die Täter waren bei der Tat vermummt. Alle drei sind zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß. Nähere Details sind noch nicht bekannt. Aktuell läuft eine Fahndung. Außerdem wird versucht, mögliche vorhandene Bilder der Überwachungskamera und Spuren zu sichern.