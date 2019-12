Raub in Wien-Floridsdorf: Frau erlitt Schnittverletzungen im Gesicht und am Bein

In Wien-Floridsdorf wurde am Donnerstag eine 48-Jährige von mindestens drei unbekannten Tätern überfallen. Sie raubten ihre Geldbörse und verletzten sie mit einem scharfen Gegenstand im Bereich des Gesichtes und des Oberschenkels.

Der Raub fand gegen 16 Uhr am Feldweg, parallel zur Seyringer Straße statt. Die Täter attackierten die 48-Jährige laut Polizei von hinten und nahmen sie in den Schwitzkasten. Nachdem die unbekannten Täter der Frau die Geldbörse raubten und ihr mit einem derzeit nicht näher definierbaren, scharfen Gegenstand Schnittverletzungen zufügten, flüchteten sie vom Tatort. Die Frau wurde von der Wiener Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht. Das LKA Wien hat die Ermittlungen übernommen.