Raub im Esterhazypark: 41-Jährigem mit Glasflasche auf den Kopf geschlagen

Im Esterhazypark in Wien-Mariahilf kam es in der Nacht auf Dienstag kurz nach 2:15 Uhr Früh zu einer Attacke mit einer Glasflasche. Das Opfer wurde zudem ausgeraubt.

Ein 33-jähriger Inder soll einem 41-jährigen Mann in dem Wiener Park mit einer Glasflasche auf den Kopf geschlagen haben. Der Tatverdächtige habe danach dem Verletzten Bargeld und Wertgegenstände geraubt und sei geflüchtet, so die Polizei in einer Aussendung.