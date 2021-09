Rat auf Draht: Deutlich mehr Jugendlichen-Beratungen zum Thema Suizid

Rat auf Draht erlebt aktuell einen Boom. Die Dramatik der Themen bei Beratungsstellen für Jugendliche hat indessen seit dem ersten Corona-Lockdown stark zugenommen - so ist etwa Suizid häufig ein Thema.

Suizid: Häufigste Todesursache bei Jugendlichen

Zum Welttag der Suizidprävention am Freitag (10. September) will die Hotline das Bewusstsein für das Thema schärfen - und darauf aufmerksam machen, dass in Österreich 70.000 kassenfinanzierte Therapieplätze für Kinder und Jugendliche fehlen. "Das Angebot müsste dringend massiv ausgebaut werden", forderte Satke.