Raser mit 182 km/h auf der Wiener Triester Straße gestoppt

Mit stolzen 182 km/h wurde gestern ein Sportwagenfahrer auf der Wiener Triester Straße aufgehalten. Dabei war der Fahrer nicht nur schnell, sondern auch laut unterwegs. Bei der Schwerpunktaktion hagelte es insgesamt 107 Anzeigen.

Schwerpunkt auf der Triester Straße

Das war aber nicht der einzige Raser, den die Polizei erwischte: Ein weiterer Autofahrer wurde mit Tempo 114 in der Triester Straße Richtung stadtauswärts erwischt. Auf der Südautobahn (A2) in Richtung Süden wurde ein Schnellfahrer bei Wiener Neudorf bei erlaubten 130 mit 212 Stundenkilometer gestoppt. Insgesamt zeigten die Polizisten 13 Geschwindigkeitsübertretungen an, von denen neun so erheblich waren, dass Führerscheinentzugsverfahren die Folge sind.