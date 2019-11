Raser mit 167 km/h auf der A22 in Wien-Floridsdorf unterwegs

Doppelt so schnell wie erlaubt war am Donnerstag ein Autofahrer auf der Wiener A22 unterwegs. Dem Mann droht der Verlust des Führerscheins.

Über das lange Feiertagswochenende hat die Wiener Landesverkehrsabteilung wieder verstärkt den Verkehr in der gesamten Stadt kontrolliert. Besonders "hervorgetan" hat sich ein Autofahrer in Floridsdorf, der mit 167 statt der erlaubten 80 km/h auf der Donauuferautobahn (A22) Richtung Strebersdorf raste, berichtete die Polizei in einer Bilanz am Montag.