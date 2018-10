Raser mit 154 km/h auf Simmeringer Hauptstraße gemessen

Im Zuge eines Planquadrates in Wien-Simmering wurde ein Raser auf einem Motorrad aus dem Verkehr gezogen. Er war mit einer Geschwindigkeit von 154 km/h unterwegs.

Aufgrund des besonders rücksichtslosen Verhaltens und der fehlenden Einsicht des Motorradfahrers wurde ihm an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen, wie die Polizei am Samstag in einer Aussendung mitteilte.