Raser mit 133 km/h in Wiener Stadtgebiet geblitzt

In Wien-Favoriten wurde am Sonntagabend ein Auto mit einer Geschwindigkeit von 133 km/h in einer 50 km/h-Zone gemessen.

Die Polizei führte eine Schwerpunktkontrolle zur Überwachung der Geschwindigkeit im Stadtgebiet durch. Dabei wurde gegen 19.30 Uhr der Raser in der Laaer-Berg-Straße von einer mobilen Radaranlage geblitzt. Ihm droht der Enzug des Führerscheins.

2020 gab es in Wien zwölf Verkehrstote. Zu den Hauptunfallursachen gehört dabei die nicht angepasste Fahrgeschwindigkeit. Die Polizei Wien ruft via Aussendung dazu auf, sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung zu halten und damit Leben zu retten.