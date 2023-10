Raser in Wien-Leopoldstadt mit gestohlenen Kennzeichen, Pistole und Drogen gestoppt

In Wien-Leopoldstadt wurde vergangene Nacht ein Raser gestoppt. Wie sich zeigte, war der Mann ohne Führerschein in einem mit gestohlenen Kennzeichen ausgestatteten Auto unterwegs. Darin fanden die Polizisten eine Pistole und Drogen.

In der Schüttelstraße in Wien-Leopoldstadt wurde gegen Mitternacht ein PKW wegen überhöhter Geschwindigkeit gestoppt. Bei der anschließenden Polizei-Kontrolle des 39-jährigen Fahrers (Staatsangehörigkeit Serbien), stellte sich heraus, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Weitere Untersuchungen ergaben, dass die am Fahrzeug angebrachte Begutachtungsplakette nicht zu diesem PKW gehörte und die Kennzeichen als gestohlen gemeldet waren. Der Fahrer erklärte, das Fahrzeug von einem Freund geliehen zu haben.